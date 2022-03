Confidenciales “Cargo la cruz de ser su hijo”, Juan Manuel Galán da emotivo discurso en Soacha

Juan Manuel Galán, hijo del fallecido político Luis Carlos Galán, se paró ante miles de seguidores en la plaza pública del municipio de Soacha para dar un discurso que le puso la piel de gallina a los simpatizantes del Nuevo Liberalismo.

Allí recordó a su padre y aseguró que llevar el apellido Galán es un orgullo político.

“Cargo la cruz de ser su hijo, pero es esa cruz la que me anima cada mañana a trabajar por un mejor país, por ese país de cuando apenas era un niño, mi padre me llevó a imaginar un país de esperanza. Es cierto que no heredé todas la virtudes de Luis Carlos Galán, pero heredé la más importante, que es el amor por el pueblo colombiano”, dijo emocionado ante el aplauso y las arengas de los asistentes.

También tuvo tiempo para enviar indirectas al actuar gobierno de Colombia.

“Se roban la comida de los colegios públicos, la conectividad de las regiones más alejadas, las tierras de los campesinos y de la nación”, además, agregó, “desangran, día a día, al Estado, convenciendo a la gente de que todo está bien mientras haya progreso”, aseveró en su discurso.

Y por su fuera poco, recordó ‘nombres’ de aquellos políticos que se han visto involucrados en actos de corrupción.

“No queremos más Ñoños, más alcaldías ni gobernaciones presionando a sus contratistas para que voten por un candidato, no más casas blancas llenas de dinero, no más”, enfatizó Galán.