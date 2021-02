Confidenciales ¿Carlos Antonio Vélez llegará al Senado?

El Centro Democrático está conformando su alineación para las listas al Congreso con miras a las elecciones de 2022. Ya está claro que Miguel Uribe, Jorge Cárdenas, Lorena Murcia y Luis Mendieta serán algunas de las caras nuevas en campaña.

Sin embargo el expresidente Álvaro Uribe confirmó en entrevista con SEMANA que se le hizo el ofrecimiento al comentarista deportivo Carlos Antonio Vélez. “Ojalá llegará pero lo está discutiendo en familia”, dijo Uribe.

Agregó que todavía queda mucho camino por recorrer para terminar la confección de la lista y una vez más negó que su hijo Tomás Uribe vaya estar en la contienda.

“Tomás ha dicho que no aspira, él ayuda pero no se meterá en política (…) Estoy seguro de que no me pedirá aval”.

Lo que aún no está claro es quién será la figura que intente reemplazar a Álvaro Uribe, quien no volverá al Congreso de la República.