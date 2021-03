Confidenciales Carteles xenófobos contra venezolanos aparecen en el sur de Bogotá

Ante la aparición de carteles xenófobos en contra de la presencia de venezolanos en Bogotá, una concejala denunció que la alcaldesa Claudia López “está poniendo en riesgo a la población migrante”, pues recientemente la mandataria relacionó la inseguridad en la ciudad con la llegada de ciudadanos extranjeros.

El número de casos delincuenciales en la capital del país está desbordado, por lo que a la alcaldesa le llueven críticas por su gestión en medio de este crítico panorama. Un ejemplo de ello fue la muerte el pasado miércoles del patrullero Edwin Caro en plena carrera Séptima con calle 79, a manos de dos delincuentes, uno de ellos de nacionalidad venezolana.

Al acudir a un homenaje en memoria del uniformado, López pidió que los extranjeros “no se aprovechen de la solidaridad de Colombia (...). Primero asesinan y luego roban. Necesitamos garantías para los colombianos. Yo respeto profundamente las políticas del Gobierno nacional, pero los colombianos también necesitan garantías”.

Algunos parlamentarios y varios usuarios de redes sociales tacharon sus palabras como xenofobia; en ese sentido, la concejala Heidy Sánchez (de la coalición de Colombia Humana y la UP), dice que ese discurso habría “repercutido” en hechos de discriminación, pues este jueves se conoció la aparición de carteles firmados por un grupo autodenominado “Bloque 4/11”.

“Nos están matando. No des limosnas, comida, ni ropa. No arriendes ni des trabajo. No seas cómplice de sus crímenes”, dice un anunció que la cabildante encontró en el sector de Américas Occidental, cerca al estadio de Techo, en la localidad de Kennedy.

“Estas son las repercusiones de la xenofobia de la alcaldesa Claudia López y sus discursos de odio. Esos afiches están siendo pegados en Américas Occidental, cerca al estadio de Techo en Kennedy. La alcaldesa está poniendo en riesgo a la población migrante”, fue la denuncia de Sánchez.