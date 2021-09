Confidenciales Caso Uribe II (rectificación)

En esta sección, en la edición 2040, publicamos la nota Estrategia aplazar, en cuyo contenido hicimos alusión a que la audiencia de preclusión del proceso de Álvaro Uribe no había podido adelantarse por maniobras dilatorias de la contraparte. Sobre el particular, Publicaciones Semana S.A, en rectificación, aclara: 1. Las actividades realizadas por Iván Cepeda Castro y el abogado Reynaldo Villalba para intentar incluir como víctimas a la esposa de Monsalve y al periodista Gonzalo Guillén, y de Miguel Ángel del Río como apoderado de Deyanira Gómez, corresponden al libre ejercicio profesional a favor de sus representados y no constituyen maniobras dilatorias como se dijo. 2. En cuanto a la versión de las tutelas, no se trata de la interposición de una doble tutela, sino que se debió a la ausencia de poder por parte de la señora Deyanira Gómez y no a que esta hubiera sido resuelta de fondo previamente de manera desfavorable al accionante, obedeciendo así a razones formales y no a una resolución de fondo del objeto de dicha acción.