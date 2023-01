Confidenciales Catherine Juvinao aclara si se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro

Después de un fin de año turbulento para la coalición oficialista, sigue la división entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. Esta vez, en medio de un duro debate en redes sobre la pertinencia de las listas cerradas, la representante Catherine Juvinao, una de las más duras críticas del Gobierno en las últimas semanas, respondió si se arrepiente de votar por el ahora presidente Gustavo Petro.

La respuesta de la congresista fue contundente, incluyendo que descartó la opción de Rodolfo Hernández en segunda vuelta.

“Algunos me critican que por qué voté por Gustavo Petro o que si me arrepiento. De ninguna manera. Voté porque creo un cambio para Colombia y para mí Rodolfo no era ni será opción. Y porque creo en el presidente es mi deber cuidar el proceso de cambio que le prometimos al país”, escribió la representante en Twitter.

En política se construye en medio de contextos imperfectos y mi responsabilidad como congresista es no empeñar mi criterio y actuar anteponiendo el interés general. Apoyaré lo que considere correcto y cuestionaré lo que deba mejorarse. Es mi forma de respetar a mis electores. — Cathy Juvinao 🏛🇨🇴 (@CathyJuvinao) January 10, 2023

De acuerdo con la parlamentaria, la política se construye “en medio de contextos imperfectos”. De este modo, aseguró que su responsabilidad como congresista es “no empeñar mi criterio y actuar anteponiendo el interés general”.

“Apoyaré lo que considere correcto y cuestionaré lo que deba mejorarse. Es mi forma de respetar a mis electores”, concluyó la representante por Bogotá.

Cada vez hay más grietas entre la Alianza Verde y el Pacto Histórico. Lo cierto es que la distancia podría ser la estrategia del partido alternativo de cara a las elecciones territoriales, en las cuales seguramente tendrán que disputarse varios cargos con el petrismo puro.

Hasta el momento, la representante Juvinao es la más clara al resaltar aquellos puntos con los que no está de acuerdo con el Gobierno. Así ocurrió en debates como el de la reforma tributaria, reforma al Código Electoral y más recientemente la reforma política.