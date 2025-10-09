Suscribirse

Confidenciales

Centro Democrático definió las reglas de juego para la composición de la lista a la Cámara por Bogotá

La colectividad está definiendo este asunto en todos los departamentos del país.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Confidenciales
9 de octubre de 2025, 9:27 p. m.
Bogota, Colombia
Panorámica de la ciudad de Bogotá. | Foto: Getty Images/iStockphoto

Los partidos políticos están definiendo sus listas al Congreso con las que afrontarán las elecciones del 8 de marzo de 2026, donde los colombianos elegirán la composición del nuevo Legislativo.

Por esa razón, las colectividades están definiendo las reglas de juego en cada región del país y se está determinando la manera en que se enfrentarán esos comicios.

En el caso del Centro Democrático se expidió un corto comunicado donde se comunicó la decisión sobre la lista a la Cámara por Bogotá que se conformará próximamente.

El partido Centro Democrático se permite informar a la opinión pública, a la militancia y a los ciudadanos en general, que la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será con voto preferente (lista abierta)”, dice el comunicado.

La capital del país tiene un espacio de 18 curules que se distribuyen con base en las votaciones que obtengan los partidos políticos. El uribismo tiene actualmente dos representantes a la Cámara por Bogota (Andrés Forero y José Jaime Uscátegui), por lo que se quiere aumentar la representación.

Por ahora, se ha dicho que el concejal Daniel Briceño sería la cabeza de lista del Centro Democrático por Bogotá y se espera conocer la composición total de dicha lista.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Karol G puso fin a los rumores sobre situación amorosa

2. Defensoría pide declarar emergencia carcelaria por atentados contra guardianes del Inpec: propusieron una hoja de ruta

3. Raúl Ocampo recordó a su expareja Alejandra Villafañe a casi dos años de su muerte: “Hasta donde estés reina”

4. Terror en Jamundí: ataque con cilindros deja nueve heridos y 18 viviendas destruidas

5. Hermana de B King confesó en SEMANA que el artista se manifestó en su casa: “Está en paz”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Centro DemocráticoCámara de RepresentantesBogotá

Noticias Destacadas

Bogota, Colombia

Centro Democrático definió las reglas de juego para la composición de la lista a la Cámara por Bogotá

Redacción Confidenciales
Carlos Felipe Córdoba, precandidato presidencial

Felipe “Pipe” Córdoba suspendió gira de tres días por el departamento del Huila por posible riesgo de atentado en su contra

Redacción Semana
Sofía Petro y su papá Gustavo Petro.

Sofía Petro sentó su posición sobre la guerra en Palestina y defendió a su papá: lanzó contundente mensaje

Redacción Confidenciales

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.