Centro Democrático definió las reglas de juego para la composición de la lista a la Cámara por Bogotá

Los partidos políticos están definiendo sus listas al Congreso con las que afrontarán las elecciones del 8 de marzo de 2026, donde los colombianos elegirán la composición del nuevo Legislativo.

Por esa razón, las colectividades están definiendo las reglas de juego en cada región del país y se está determinando la manera en que se enfrentarán esos comicios.

En el caso del Centro Democrático se expidió un corto comunicado donde se comunicó la decisión sobre la lista a la Cámara por Bogotá que se conformará próximamente.

“El partido Centro Democrático se permite informar a la opinión pública, a la militancia y a los ciudadanos en general, que la lista a la Cámara de Representantes por Bogotá será con voto preferente (lista abierta)”, dice el comunicado.

La capital del país tiene un espacio de 18 curules que se distribuyen con base en las votaciones que obtengan los partidos políticos. El uribismo tiene actualmente dos representantes a la Cámara por Bogota (Andrés Forero y José Jaime Uscátegui), por lo que se quiere aumentar la representación.