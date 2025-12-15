Suscribirse

Centro Democrático desmiente que ya se conozca su candidata a la Presidencia y reitera que el anuncio será en la tarde de este lunes

El partido de oposición se encuentra en un proceso interno.

Redacción Semana
15 de diciembre de 2025, 3:34 p. m.
Este lunes a las 5 p. m. se conocerá el nombre de la candidata o las candidatas del Centro Democrático. Ante la incertidumbre que ha generado el anuncio, se ha hablado sobre quién podría ser la ganadora de esa consulta.

Sin embargo, desde la colectividad aclararon que el nombre aún no se conoce y que este será anunciado a la hora establecida.

“No es cierto que ya se conozca el nombre de la candidata del Centro Democrático a la Presidencia. Solo hasta esta tarde a las 5:00 p. m. se revelará quién será la candidata”, dijeron desde la colectividad.

Las candidatas son María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.

Se espera que la candidata elegida pueda medirse posteriormente en una consulta o una encuesta, como lo ha propuesto el expresidente Álvaro Uribe.

