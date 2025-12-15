Centro Democrático desmiente que ya se conozca su candidata a la Presidencia y reitera que el anuncio será en la tarde de este lunes

Este lunes a las 5 p. m. se conocerá el nombre de la candidata o las candidatas del Centro Democrático. Ante la incertidumbre que ha generado el anuncio, se ha hablado sobre quién podría ser la ganadora de esa consulta.

Sin embargo, desde la colectividad aclararon que el nombre aún no se conoce y que este será anunciado a la hora establecida.

“No es cierto que ya se conozca el nombre de la candidata del Centro Democrático a la Presidencia. Solo hasta esta tarde a las 5:00 p. m. se revelará quién será la candidata”, dijeron desde la colectividad.

Solo hasta esta tarde a las 5:00 p.m. se revelará quién será la candidata.

Las candidatas son María Fernanda Cabal, Paola Holguín y Paloma Valencia.