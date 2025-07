Centro Democrático prepara movilización en La Alpujarra para contrarrestar el ‘tarimazo’ de Petro con criminales de Medellín

🚨 Este sábado 5 de julio a las 10 a.m. nos tomamos La Alpujarra.

Después de que Petro le dio tribuna a criminales en Medellín, nos toca alzar la voz.



💪 Medellín no se rinde, no se entrega.

Se defiende con legalidad, dignidad y carácter.#MedellínSeDefiende