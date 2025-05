Choque entre Congreso y Gobierno: Armando Benedetti insiste que hundimiento de la consulta popular “no tiene validez jurídica”

Sigue la polémica entre el Gobierno nacional y el Congreso de la República por cuenta del hundimiento de la consulta popular el pasado 14 de mayo en el Senado. El Ejecutivo no reconoce el resultado.

“La carta que usted manda no dice nada ni subsana las graves irregularidades del Senado con la consulta popular, como que había más congresistas que votos, cerraron el registro y cambiaron votos”, dijo el funcionario.

Benedetti le insistió a Efraín Cepeda: “El secretario reconoció que no había proposición para votar, no hubo apelación inmediata. No tiene validez jurídica”.