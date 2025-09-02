CONFIDENCIALES
Christopher Landau cita a Orwell para revelar detalles de la fastuosa boda de la hija de Vladimir Padrino, mindefensa de Maduro
“Triste que a estos jóvenes les mancha el narcotráfico y el hampa del Cártel de los Soles”.
El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió a la fastuosa boda de la hija de Vladimir Padrino. Se calculaba que el evento podría costar 300.000 dólares y que tenía todo tipo de lujos.
Se hablaba de vuelos charter, hoteles 5 estrellas, kits de bienvenida y dos fechas de celebración en la cual se cerraría un parque natural por cuenta de la “boda de Estado”.
La ceremonia tomó notoriedad pública y se convirtió en un escándalo en redes sociales. Landau compartió un trino que cuenta todas esas extravagancias y aseguró: “Más niche imposible. Como lo reconoció Orwell, el socialismo siempre termina en lo mismo: 'todos somos iguales, pero algunos más que otros.’ Triste que a estos jóvenes les mancha el narcotráfico y el hampa del Cártel de los Soles".
Por cuenta del escándalo, la joven, según asegura la prensa venezolana, ahora será probablemente en una guarnición militar.
No se sabe aún qué tantas de las excentricidades del evento se mantienen. Todas estas habían sido reveladas por el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea.