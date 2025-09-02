CONFIDENCIALES

Christopher Landau cita a Orwell para revelar detalles de la fastuosa boda de la hija de Vladimir Padrino, mindefensa de Maduro

“Triste que a estos jóvenes les mancha el narcotráfico y el hampa del Cártel de los Soles”.

3 de septiembre de 2025, 1:56 a. m.