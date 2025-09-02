Suscribirse

CONFIDENCIALES

Christopher Landau cita a Orwell para revelar detalles de la fastuosa boda de la hija de Vladimir Padrino, mindefensa de Maduro

“Triste que a estos jóvenes les mancha el narcotráfico y el hampa del Cártel de los Soles”.

Redacción Semana
3 de septiembre de 2025, 1:56 a. m.
.
Christopher Landau habla de la boda de la hija de Vladimir Padrino | Foto: Fotomontaje SEMANA

El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau, se refirió a la fastuosa boda de la hija de Vladimir Padrino. Se calculaba que el evento podría costar 300.000 dólares y que tenía todo tipo de lujos.

Se hablaba de vuelos charter, hoteles 5 estrellas, kits de bienvenida y dos fechas de celebración en la cual se cerraría un parque natural por cuenta de la “boda de Estado”.

Contexto: Este es el costo de la extravagante boda de la hija de Vladimir Padrino, el minDefensa de Maduro. Los lujos son impactantes

La ceremonia tomó notoriedad pública y se convirtió en un escándalo en redes sociales. Landau compartió un trino que cuenta todas esas extravagancias y aseguró: “Más niche imposible. Como lo reconoció Orwell, el socialismo siempre termina en lo mismo: 'todos somos iguales, pero algunos más que otros.’ Triste que a estos jóvenes les mancha el narcotráfico y el hampa del Cártel de los Soles".

Por cuenta del escándalo, la joven, según asegura la prensa venezolana, ahora será probablemente en una guarnición militar.

No se sabe aún qué tantas de las excentricidades del evento se mantienen. Todas estas habían sido reveladas por el exfuncionario estadounidense Marshall S. Billingslea.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Fernando Batista se pronuncia antes del partido Argentina vs. Venezuela: esto dijo sobre Lionel Messi

2. Andrea Serna destapó la razón por la que ‘se escapó’ del ‘Desafío Siglo XXI’

3. Trump acusa a Kim y Putin, reunidos en Pekín, de conspirar contra EE.UU.

4. Este es el perfil del abogado de 65 años, exasesor de la Secretaría de Derechos Humanos de Medellín, atacado por un habitante de calle

5. Congreso de EE. UU. publica más de 33.000 archivos nuevos del caso Epstein: “transparencia total”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Vladimir PadrinoBodacorrupción

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.