Confidenciales Cielo Rusinque encabezará la lista a la Cámara de Cundinamarca, por el Pacto Histórico

Hace tres semanas la constitucionalista Cielo Rusinque adelantó diálogos exploratorios en busca de saltar del Pacto Histórico a Fuerza Ciudadana, la lista paralela del petrismo. Su era tener más opción de alcanzar un escaño al Senado de cara a las elecciones del 2022.

Sin embargo, Rusinque conversó con Gustavo Petro y líderes del Pacto Histórico y decidió quedarse allí. La decisión valió la pena. Este miércoles, el senador Roy Barreras confirmó públicamente que él y el senador Gustavo Petro invitaron a la abogada “a liderar la Cámara de Representantes del Pacto Histórico”. Lo que se pretende es que la reconocida jurista esté cobijada bajo el movimiento de la Fuerza de la Paz que lidera Barreras.

“Agradezco mucho la confianza en mí depositada, senador Barreras, un compromiso que asumo con responsabilidad y compromiso. Desde cuando Gustavo Petro fue representante a la Cámara, ningún movimiento alternativo ha logrado arrebatar ese liderazgo a fuerzas tradicionales. Vamos por eso”, respondió la constitucionalista.

Rusinque aspirará a la Cámara por Cundinamarca, una región que conoce muy bien y donde ha hecho un trabajo social y político, según le contó a SEMANA. No obstante, el anuncio ha generado polémica en el Pacto Histórico porque más allá de que la cabeza de la lista esté en manos de ella, no gustó que el anuncio lo hiciera Roy Barreras, uno de los hombres más influyentes del Pacto Histórico, y a quien algunos sectores radicales consideran que no hace parte de la izquierda ideológica que los representa.

Algunos petristas, por ejemplo, han salido a decir que Barreras, con el anuncio en Twitter, será clave en el proceso de confección de las listas al Senado, donde hay gran expectativa por saber quiénes ocuparán los primeros lugares y de paso tendrán su cupo asegurado en los próximos cuatro años en el Congreso.