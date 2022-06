Confidenciales Cinismo: Roy Barreras trató de victimizarse con los ‘petrovideos’, en lugar de darle explicaciones al país

Foto: Anadolu Agency via Getty Images

Uno de los personajes que más protagonismo tiene en los ‘petrovideos’ es, sin duda, el senador Roy Barreras. Se le oye hablar de lo divino y lo humano. Del ofrecimiento de no extradición de gente del Pacto Histórico a los extraditables, de aportes a la campaña de Petro que no aparecen en los libros y del plan para “destruir” a Federico Gutiérrez, Sergio Fajardo, Alejandro Gaviria, Álvaro Uribe, al uribismo y “al centro verde tibio”. Por eso es extraño que, en su primera reacción, se haya victimizado en lugar de darle explicaciones al país por todo lo que dijo. No queda duda de que Roy Barreras es uno de los cerebros macabros de la campaña del Pacto Histórico.