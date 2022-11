Confidenciales Claudia López contra la Alianza Verde: la relación está en un mal momento

Las relaciones entre la alcaldesa Claudia López y su partido, la Alianza Verde, no atraviesan un buen momento. Recientemente, la mandataria se reunió con las directivas de la colectividad e insistió en que esa casa política no puede convertirse en un apéndice del Pacto Histórico. Una fuente le contó a SEMANA que López, además, reclamó sanciones contra los concejales de Bogotá que forman parte de los verdes y que le están haciendo más oposición que el uribismo, pero el tema quedó en veremos. La alcaldesa también quiere incidir en las elecciones regionales de 2023; sin embargo, las directivas no le prestaron mayor atención. Ante el poco eco encontrado, Claudia López amenazó con retirarse del partido. En las pasadas elecciones, su esposa, Angélica Lozano, pidió la escisión del Verde.