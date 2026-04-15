CNE confirma quién será el representante de los colombianos en el exterior

La curul internacional de la Cámara de Representantes tiene un papel clave en la representación de colombianos en el exterior, una población que suma millones de ciudadanos y que enfrenta retos relacionados con acceso a servicios, regulación migratoria y hasta garantías para ejercer sus derechos políticos desde afuera del país.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) declaró oficialmente la elección del representante a la Cámara por la circunscripción internacional, lo que define quién llevará esas problemáticas al Congreso durante los próximos cuatro años.

La decisión se dio luego de culminar el proceso de escrutinio, verificación y consolidación de los votos en el exterior.

Puntualmente, tras varias semanas de revisión de actas y la resolución de reclamaciones presentadas por testigos electorales y apoderados de distintos partidos.

De acuerdo con la entidad, el proceso incluyó el análisis de los resultados correspondientes a 216 mesas de votación instaladas fuera del país, lo que permitió consolidar las cifras definitivas de esta circunscripción especial.

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Como resultado, se confirmó la elección de Pedro Alejandro Murcia Lamprea, quien aspiró por la lista única del Centro Democrático para el periodo legislativo 2026-2030.

Durante la audiencia pública de escrutinio, el presidente del Consejo Nacional Electoral, Cristian Quiroz, destacó la rapidez del proceso después de la jornada electoral del pasado 8 de marzo.

“Hoy nos convoca uno de los actos más significativos de nuestra democracia, la entrega de la credencial que acredita oficialmente a quien tendrá la responsabilidad de ser la voz de millones de compatriotas”, expresó.

Con estas recientes declaraciones, el CNE avanza en la consolidación oficial de los resultados de las elecciones legislativas, mientras se espera la entrega oficial de la credencial del candidato electo y el inicio del nuevo periodo constitucional en el 2026.

Este proceso marca el cierre definitivo de la elección en el exterior y da paso a la conformación del nuevo Congreso.