Confidenciales “¡Cobarde!”: Polo Polo, furioso con Gustavo Bolívar por meterse con el Esmad

Gustavo Bolívar, cabeza de lista del Pacto Histórico para las elecciones al Senado del República en 2022, aseguró recientemente que el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) debe pedir perdón los más pronto posible por “los asesinatos que ha cometido”, antes de ser desmontado en un posible mandato de Gustavo Petro.

“El ESMAD debe pedir perdón por los asesinatos que ha cometido. Si no es en este gobierno lo tendrá que hacer en el gobierno de Petro, antes de su desmonte. Promesa”, precisó.

El ESMAD debe pedir perdón por los asesinatos que ha cometido. Si no es en este gobierno lo tendrá que hacer en el gobierno de Petro, antes de su desmonte. Promesa. — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 2, 2022

Ante estas declaraciones, el activista político Miguel Polo Polo no se quedó callado y se despachó una vez más en contra del senador de la Colombia Humana, calificándolo de “cobarde”.

“El Escuadrón Móvil Antidisturbios está para instaurar el orden cuando hay caos. Los que piden su desmonte son los terroristas y delincuentes, como los que pertenecen al Pacto Histórico. La gente de bien recibe alegremente al ESMAD”, manifestó en Twitter.

El activista, de igual manera, aprovechó el momento para recordarle a Bolívar algunas de las deudas que tiene. “Más bien pídale perdón a la familia de Diego Díaz, al que llevó al suicidio por su tacañería”, recalcó.

“Orlando Hernández, al que usted le debe 30 millones de pesos y no le da la cara, cobarde, también está desesperado, ¡Pague, no joda!. En vez de mandar al ESMAD a pedir perdón, por qué usted no le pide perdón más bien a estas familias”, concluyó.