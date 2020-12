Confidenciales ¿Colegio de abogados de Nueva York está haciendo política con el caso Uribe?

The New York City Bar Association publicó una carta en la que asegura que la Corte Suprema de Justicia ha sido presionada tras sus decisiones en el caso Uribe. No es la primera vez que esta organización interviene en temas con repercusiones políticas. En enero de este año el consejo editorial del diario The Wall Street Journal, uno de los más prestigiosos del mundo, criticó fuertemente a esta organización y dijo que: “Se supone que el colegio de abogados es un grupo profesional que hace cumplir las normas para los abogados, pero parece cada vez más un grupo político partidista”. Esto ocurrió después de que dicha asociación escribió una carta al congreso de EE. UU. pidiendo investigar al fiscal Bill Barr por hacer comentarios conservadores y religiosos. Llama la atención que en el escrito del colegio de abogados de NY una de las principales fuentes citadas es José Miguel Vivanco, director de Human Rights Watch, reconocido contradictor del expresidente Uribe. ¿Están preocupados por la independencia de la justicia o están haciendo política?