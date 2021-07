Confidenciales “Colombia no es un cuento de hadas”, la dura crítica de Matador por ‘Encanto’, la nueva película de Disney

Tras el lanzamiento del tráiler Encanto, la nueva película de Disney que está inspirada en Colombia, el caricaturista Julio César González, conocido como Matador, aseguró que Colombia no es ningún cuento de hadas.

En la publicación, Matador aseguró que no vio cadáveres bajando por el río. “En el tráiler de la nueva película de Disney no vi cadáveres bajando por el río y en su ramillete de animalitos animados no vi al cerdo ni a las águilas negras, ni siquiera vi a la gente de bien”.

Con el comentario, Matador hace una dura crítica a la situación actual del país y a capítulos terroríficos de la violencia en Colombia. Por ello, el caricaturista sentenció: “Señores de Disney, Colombia no es un cuento de hadas, es un thriller de terror”.

En el tráiler de la nueva película de Disney, no vi cadáveres bajando por el río y en su ramillete de animalitos animados no vi al cerdo, ni a las águilas negras, ni siquiera vi a la gente de bien.



Señores de Disney, Colombia no es un cuento de hadas, es un thriller de terror. pic.twitter.com/9Eov2RTzkJ — Che matador (@Matador000) July 8, 2021

Ante la amarga reacción del caricaturista a la película que será estrenada en noviembre de 2021, muchos de sus seguidores se han manifestado en rechazo a su publicación, tildándolo de amargado, negativo e incluso tóxico.