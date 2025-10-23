Suscribirse

“Colombia no necesita cambiar la Constitución, necesita cambiar a Petro”

El jefe de Estado recibió una dura crítica por la iniciativa que está impulsando su Gobierno.

Redacción Confidenciales
23 de octubre de 2025, 7:20 p. m.
Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro. | Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro y el Gobierno nacional se encuentran en el ojo del huracán después de que se conociera el borrador del proyecto de ley que presentará en los próximos días para convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

María Fernanda Cabal, precandidata presidencial y senadora de la oposición, no dudó en salir a criticar al máximo mandatario una vez se hizo eco de la noticia. A través de su cuenta de X, la congresista de la oposición habló de lo que supuestamente se busca con esta iniciativa.

“Petro, acorralado por escándalos, corrupción y nexos con el narcotráfico, quiere una constituyente para perpetuarse”, escribió.

Por lo mismo, remarcó que, desde su visión, no se trata de una reforma, sino de un “golpe de Estado disfrazado”. Cabal advirtió que desde su bancada ahora todo lo posible para que la constituyente no pase. “En el Congreso le diremos, no”, señaló.

“Colombia no necesita cambiar la Constitución. Necesita cambiar a Petro“, agregó.

La senadora acompañó la publicación con un video en el que aseguró que los comunistas “arruinan los países” y le lanzó duros dardos al ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien está haciendo todo el proceso para la constituyente.

“No, señor Montealegre, no le copiamos ni a su constituyente ni a sus deseos de dictadura, váyase a mandar a su casa que ya el pueblo colombiano quiere trabajar y tener seguridad”, manifestó.

