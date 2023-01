Confidenciales Colombia, uno de los seis países del mundo con mayor polarización política

El Barómetro de Confianza 2023 de la firma Edelman, en el que consultaron a más de 32.000 personas en 28 países, encontró que seis de dichas naciones están severamente polarizadas. A esa conclusión se llegó tras consultarles a los encuestados ¿qué tan dividido está su país? y ¿qué tan arraigada está esa división? Las métricas de Edelman indican que es más probable que los países con incertidumbre económica y desigualdad, así como con desconfianza institucional, estén más polarizados. Las seis naciones más divididas internamente entre las 28 consultadas son, en su orden, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Sudáfrica, España y Suecia. Llama la atención que ni Brasil, ni Perú, que recientemente han tenido fuertes divisiones internas, no estén entre los más polarizados, pero en el primer caso es factible que no haya salido porque la encuesta se hizo en noviembre de 2022 y el segundo no está incluido en el estudio.