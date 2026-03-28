Colombia y la producción de petróleo

Los choques de precios derivados de la guerra en Irán, que han impulsado la cotización del petróleo por encima de los 100 dólares por barril, han puesto el foco sobre el estado actual de la producción mundial de crudo. Estados Unidos se mantiene como el mayor productor global, con una amplia ventaja frente a sus competidores; sin embargo, al considerar en conjunto a los países de Oriente Medio –donde hay cinco de los principales productores–, el panorama cambia y ayuda a explicar las preocupaciones actuales.

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De acuerdo con datos de la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA), la producción petrolera está distribuida en varios continentes. En América, en 2025, después de Estados Unidos –con cerca de 13 millones de barriles diarios– se ubican Canadá (4,94 millones), Brasil (3,74 millones), México (1,72 millones), Venezuela (alrededor de 970.000 barriles), Argentina (790.000) y Colombia (750.000). Así, el país se posiciona en el puesto 22 entre los mayores productores a nivel global.