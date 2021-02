Confidenciales Columnas de opinión: dos precedentes parecidos

The New York Times decidió no publicar una columna de opinión de una de sus principales plumas, Bret Stephens. En el escrito él criticaba la sacada del diario del reportero Donald McNeil porque este habría hecho un comentario racista. Stephens, un columnista que ha ganado premios Pulitzer, consideró exagerada e injusta la destitución del periodista, pues para él el contexto en el que se hizo ese comentario no daba para considerarlo racista. Los directivos del diario, sin embargo, decidieron no publicar la columna en la que se criticaba esa decisión. Ese fue un dilema parecido al que enfrentó Luz Ángela Sarmiento frente a la columna de Margarita Rosa de Francisco criticando a su padre, Luis Carlos Sarmiento.