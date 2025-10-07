Confidencial
“Comentarios incendiarios”: la pulla del ministro de Defensa, Pedro Sánchez, en medio de la carrera presidencial de 2026
El funcionario señaló que hay demasiada desinformación en redes sociales y eso representa una amenaza para la contienda electoral.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó varios dardos a lo que se registra en redes sociales con el debate electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.
El titular de la cartera de Defensa reveló que hay otras amenazas diferentes al orden público que afectan la contienda electoral y puso como ejemplo los “comentarios incendiarios” y la desinformación que hay en las redes sociales.
“Aquí la amenaza principal viene muchas veces del odio que se puede generar por los diferentes comentarios ofensivos, incendiarios en las redes sociales, principalmente, donde la información que se encuentra allá es un 53 % desinformación”, señaló el ministro de Defensa.
Asimismo, indicó que también están los grupos criminales y sus disputas por rentas derivadas del narcotráfico y los ciberataques.
En este último aspecto, indicó que el sistema de la Registraduría Nacional es un componente estratégico para el país que debe ser protegido por la Fuerza Pública.