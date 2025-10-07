El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, lanzó varios dardos a lo que se registra en redes sociales con el debate electoral de cara a las elecciones presidenciales de 2026.

El titular de la cartera de Defensa reveló que hay otras amenazas diferentes al orden público que afectan la contienda electoral y puso como ejemplo los “comentarios incendiarios” y la desinformación que hay en las redes sociales.

“Aquí la amenaza principal viene muchas veces del odio que se puede generar por los diferentes comentarios ofensivos, incendiarios en las redes sociales, principalmente, donde la información que se encuentra allá es un 53 % desinformación”, señaló el ministro de Defensa.

Asimismo, indicó que también están los grupos criminales y sus disputas por rentas derivadas del narcotráfico y los ciberataques.