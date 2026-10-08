Comisión Asesora de Política Criminal no fue removida por filtrar el estatuto antiterrorista, como especuló senadora del Pacto Histórico

Este jueves, 8 de octubre, Isabel Cristina Zuleta, senadora del Pacto Histórico, dijo a través de sus redes sociales que los integrantes de la Comisión Asesora de Política Criminal salieron de ese órgano consultor tras la solicitud del ministro de Justicia, Iván Cancino, al parecer, molesto porque ellos, de acuerdo con la dirigente antioqueña, habían filtrado el texto del estado antiterrorista.

“Los sacaron como castigo porque se filtró el texto del aterrador estatuto antiterrorista de Abelardo, que pretende volver a Colombia al terrorismo de Estado que persigue a la oposición, que entrega nuestra soberanía nacional a EE. UU. para facilitar una intervención militar de ese país en suelo colombiano, que aumenta penas cuando todos sabemos que eso no desestimula el delito y, lo peor, que autoriza bombardear y hacer operaciones militares en ciudades”, escribió textualmente Zuleta.

Sin embargo, una alta fuente del Gobierno le confirmó a SEMANA que la versión de Zuleta no es cierta.

A la comisión se le aceptó la renuncia hace varias semanas y esto no tuvo nada que ver con el proyecto que está recién redactado; es decir, “no se les entregó ningún documento”, aclaró la fuente.