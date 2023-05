Confidenciales Comisión Primera de Cámara aprobó ‘insatisfacción’ en contra de la ministra del Deporte, Astrid Rodríguez; el alcance de la decisión

Este martes 23 de mayo se citó a la ministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez, para que responda por esa cartera a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes. Se trata de uno de los ministerios más polémicos en medio del gobierno de Gustavo Petro, ya que desde distintos sectores, incluso desde el petrismo, han criticado la gestión y los contratos que se han hecho en esa cartera. Eso llevó en parte a la salida de la exministra María Isabel Urrutia.

Sin embargo, parece que las respuestas de la nueva funcionaria no dejaron satisfechos a los congresistas de esa comisión. Los parlamentarios decidieron declararla “insatisfecha” con 17 votos por el sí y 11 por el no, es decir, que no consideran que sus respuestas fueron adecuadas a las dudas de los congresistas que la citaron a debate de control político. La proposición fue hecha por el representante Juan Carlos Losada, del Partido Liberal.

En la práctica el hecho no tiene la mayor profundidad ni la afectará en el cargo, sin embargo, no deja llamar la atención porque pocas veces se lleva a cabo. La ministra deberá volver a asistir a esa comisión para responder de nuevo las preguntas de los congresistas.

Si en un nuevo debate los congresistas consideran, de nuevo, que no están satisfechos con las respuestas, podrían citarla a una moción de censura para votar, eventualmente, si sale del cargo.

La ministra Urrutia salió por la puerta de atrás del Gobierno y la Secretaría de Transparencia de la Presidencia anunció que está investigando unos contratos que firmó cuando el presidente Petro ya la había sacado del cargo.

Por su parte, Rodríguez ha sido cuestionada por su gestión durante los últimos meses, entre otras, por la realización de los Juegos Nacionales que se harán en el Eje Cafetero del 11 al 23 de noviembre.

La ministra afirmó que a pesar de que reconoce algunas dificultades, los juegos se harán. “Los Juegos se van a hacer, siguen siendo en el Eje Cafetero y haremos un proceso de acompañamiento y control. El tema de infraestructura es muy preocupante, pero no es lo único. Hay que pensar en los deportistas y en la gente de la región en temas tan importantes como el turismo y todo lo que implica para esa región del país”, aseguró la ministra Rodríguez, recientemente.