Confidenciales Comité del Paro no asumirá responsabilidad por contagios covid que generen las movilizaciones

El Comité Nacional del Paro comunicó en la noche de este miércoles que las movilizaciones masivas continuarán en el país el jueves 29 de abril, al tiempo que se convocó a nuevas marchas el próximo 19 de mayo si la reforma tributaria, que están rechazando, no ha sido retirada o negada en el Congreso de la República.

Pese a los llamados de las autoridades sanitarias sobre los riesgos de las aglomeraciones masivas durante el tercer pico de contagios de la pandemia del coronavirus, los sindicatos y centrales obreras han insistido en salir a las calles; pero, además, han señalado que los contagios que se generen en estos días tendría una culpa indirecta del Gobierno, pues según ellos, son quienes han motivado a los ciudadanos a movilizarse.

“Si cualquier persona se llega a contagiar, no es culpa del Comité del Paro, es culpa del Gobierno nacional que no ha cumplido con el deber de proteger y de vacunar a sus ciudadanos y ciudadanas. Nosotros salimos a la calle a tratar de conversar con el Gobierno y no fuimos escuchados, cualquier persona que se contagie va a la cuenta del Gobierno colombiano”, dijo una de las voceras del Comité Nacional del Paro, Elizabeth Quiñones, en una rueda de prensa virtual, asegurando que los manifestantes han cumplido con los protocolos exigidos.