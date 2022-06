Confidenciales “Como no cambiaron, los cambiaron”: la reflexión de Martín De Francisco tras la elección de Petro

Luego de la jornada electoral de segunda vuelta del 19 de junio, en donde se eligió a Gustavo Petro como el nuevo presidente del país, muchos políticos, críticos y ciudadanos han comentado su opinión en las redes sociales.

Algunos han manifestado su inconformidad y miedo por el primer gobierno de izquierda. Sin embargo, otros han hecho apreciaciones más grandes sobre lo que significa el cambio.

El presentador Martín De Francisco, en su cuenta de Twitter, señaló que la elección de Petro como presidente está ligada al descontento de la gente por haber sido gobernada por “los mismos de siempre”.

Además, apuntó que como los gobernantes no cambiaron, la gente los cambió.

“Es que el establecimiento no se la iba a poder montar a los jodidos toda la vida. No se puede ser una mierda con la gente y que la gente lo permita por siempre. Como no cambiaron, los cambiaron”, se lee en el trino del presentador y humorista.