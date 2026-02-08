‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, este 9 de febrero, se lanzó un ebook en Amazon que sirve de guía práctica para estudiantes, profesores, reporteros y comunicadores.
El libro ‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, de la periodista colombiana Martha Nubia Camacho Bustos, se publicó el pasado 2 de febrero y en solo una semana llegó al primer lugar en su categoría en “Nuevos Lanzamientos”.
La autora del libro señaló que el libro “no tiene ninguna pretensión distinta a la de ser de utilidad”, pero esto depende de la etapa en la que se encuentra el lector en su vida: joven, periodista, influencer o profesor.
“Si eres joven y te llama la atención ser periodista, pues este es un buen punto de partida; puedes, o ser autodidacta del periodismo, o inscribirte en alguna universidad y tomar este libro como ayuda, como soporte”, señaló.
En el caso de ser influencer, la autora asegura que el texto es una “muy buena guía para empezar” a hacer periodismo desde las redes sociales y ganar “mayor audiencia, mayor credibilidad y más seguidores”.
“Si eres periodista en ejercicio y quieres un complemento para tu formación o quieres repasar técnicas de reportería, ahí está el libro”, indicó Camacho, al tiempo que resaltó las virtudes para quien es profesor.
“Seguramente puedes complementar tu pedagogía sobre noticia, sobre redacción y sobre las características del lenguaje periodístico”, concluyó la periodista colombiana.
Este manual no solo cuenta con un lenguaje sencillo, también entrega elementos útiles para desarrollar la tarea fundamental en la reconstrucción de la noticia a través de cinco pasos.
- Lo que es y no es noticia y cómo identificarla a través de 5 elementos claves
- Cómo conseguirla gracias al dominio de las técnicas de reportería.
- Cómo valorar los datos obtenidos y estructurarla.
- Cómo escribirla con el estilo periodístico necesario.
- Cómo conocer y dominar las fuentes periodísticas.