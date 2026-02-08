‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, el libro que enseña lo fundamental para desempeñarse en esta profesión

En el marco de la conmemoración del Día del Periodista, este 9 de febrero, se lanzó un ebook en Amazon que sirve de guía práctica para estudiantes, profesores, reporteros y comunicadores.

El libro ‘Cómo ser periodista en 5 pasos’, de la periodista colombiana Martha Nubia Camacho Bustos, se publicó el pasado 2 de febrero y en solo una semana llegó al primer lugar en su categoría en “Nuevos Lanzamientos”.

La autora del libro señaló que el libro “no tiene ninguna pretensión distinta a la de ser de utilidad”, pero esto depende de la etapa en la que se encuentra el lector en su vida: joven, periodista, influencer o profesor.

“Si eres joven y te llama la atención ser periodista, pues este es un buen punto de partida; puedes, o ser autodidacta del periodismo, o inscribirte en alguna universidad y tomar este libro como ayuda, como soporte”, señaló.

En el caso de ser influencer, la autora asegura que el texto es una “muy buena guía para empezar” a hacer periodismo desde las redes sociales y ganar “mayor audiencia, mayor credibilidad y más seguidores”.

“Si eres periodista en ejercicio y quieres un complemento para tu formación o quieres repasar técnicas de reportería, ahí está el libro”, indicó Camacho, al tiempo que resaltó las virtudes para quien es profesor.

“Seguramente puedes complementar tu pedagogía sobre noticia, sobre redacción y sobre las características del lenguaje periodístico”, concluyó la periodista colombiana.

Martha Nubia Camacho Bustos lanzó su libro 'Cómo ser periodista en 5 pasos'. Foto: Suministrada a Semana

Este manual no solo cuenta con un lenguaje sencillo, también entrega elementos útiles para desarrollar la tarea fundamental en la reconstrucción de la noticia a través de cinco pasos.

Lo que es y no es noticia y cómo identificarla a través de 5 elementos claves Cómo conseguirla gracias al dominio de las técnicas de reportería. Cómo valorar los datos obtenidos y estructurarla. Cómo escribirla con el estilo periodístico necesario. Cómo conocer y dominar las fuentes periodísticas.