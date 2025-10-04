Suscribirse

Con mapa en árabe le piden al presidente Petro que le ponga atención a la situación de orden público en Colombia

El jefe de Estado ha recibido muchas críticas por sus publicaciones a través de las redes sociales en favor de la causa palestina.

Redacción Semana
4 de octubre de 2025, 11:07 p. m.
El presidente Gustavo Petro mandó a colocar banderas de Palestina durante el más reciente consejo de ministros en la Casa de Nariño.
El presidente Gustavo Petro mandó a colocar banderas de Palestina durante el más reciente consejo de ministros en la Casa de Nariño. | Foto: Presidencia

Fuertes críticas ha recibido en los últimos días el presidente de la República, Gustavo Petro, por su discurso en redes sociales en favor de la causa Palestina, mientras, según los internautas está descuidando a Colombia.

Entre tantos mensajes hubo uno que destacó por su curiosidad. Se trata de una publicación del analista político David Cancino, quien en su cuenta de X le envió un curioso mensaje al jefe de Estado.

“Le hice un mapa con los departamentos de Colombia en árabe al Presidente Petro a ver si le para bolas a la ola de miseria, violencia y narcotráfico que nos golpea a diario en su gobierno”, señaló Cancino.

El analista, en su mensaje, dejó ver un mapa de Colombia con el nombre de los departamentos en Árabe, haber si el mandatario colombiano le presta atención a los problemas del país, como muchos nacionales le reclaman.

Las críticas al mandatario se han centrado por la cantidad de mensajes que ha enviado sobre el tema de Palestina en los últimos días. Según los propios internautas, realizó 22 publicaciones consecutivas entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre, sin tocar la situación de Colombia.

Gustavo PetroPalestinaOrden públicoColombia

