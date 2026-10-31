Con resultados en seguridad, el Gobierno busca atraer más turistas extranjeros. “La confianza se construye con hechos”

El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella busca fortalecer la llegada de turistas internacionales a Colombia, especialmente desde Estados Unidos, país del que proviene uno de cada tres visitantes extranjeros, según las cifras mencionadas por el vicepresidente José Manuel Restrepo, al inaugurar el nuevo Malecón de Cartagena.

Acompañado por los ministros de Comercio, Relaciones Exteriores y Defensa, el vicepresidente aseguró que el Ejecutivo trabaja para mejorar las condiciones de seguridad y competitividad del sector turístico.

“Recibimos unas cifras infladas”: MinComercio sobre los datos de turismo entregados por el gobierno Petro

El mensaje también estuvo dirigido a otros gobiernos, cuyas advertencias de seguridad pueden influir en las decisiones de los viajeros internacionales.

Aunque reconocieron el derecho de cada país a establecer sus propias recomendaciones de viaje, los funcionarios señalaron que Colombia busca fortalecer las relaciones internacionales mediante el intercambio de información verificable.

“Más turismo significa más oportunidades para nuestros empresarios, más empleo y bienestar para las regiones. La confianza se construye con hechos y, trabajando en equipo, estamos demostrando que sí se puede”, aseguró Restrepo.

Según las cifras presentadas por el Gobierno, durante sus primeras 11 semanas de gestión los secuestros disminuyeron 64 %, las extorsiones 35 % y los hurtos a comerciantes 34 %. No se precisó el periodo utilizado para establecer estas comparaciones.

Por su parte, la Cancillería anunció que promoverá internacionalmente los atractivos turísticos del país.