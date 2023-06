Confidenciales Concejal Abisambra pide a la Fiscalía investigar el origen de los $15 000 millones que menciona Benedetti en explosivos audios

Continúa la polémica en el país por los explosivos audios revelados por SEMANA, en los que el exembajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, se despacha en contra de Laura Sarabia, exjefe de gabinete de la Presidencia de la República, por el trato que venía recibiendo al interior del Gobierno del presidente Petro y en los que advierte, además, que gracias a él fue que se logró una importante financiación en la pasada campaña presidencial.

Según se le escucha decir a Benedetti, él habría ayudado a conseguir cerca de $15 000 millones para la campaña presidencial del Pacto Histórico.

“Entonces, por favor, por favor, no me vengas a decir que fue por güeva (…), que yo estuve allá, por lo que sea (…), amarrar gente, nadie me deja tirado tres horas ahí, un man que hizo cien reuniones en una campaña política, un man que consiguió 15 000 millones y ahora… que busqué toda la plata y tú lo sabes más que nadie, pa’ que se fuera a los hoteles, para que se viniera para acá y todo lo demás” (sic), se escucha decir a Benedetti en los audios.

Frente a esto, el concejal de Bogotá por el Partido Liberal, Samir Abisambra, le pidió a la Fiscalía General de la Nación que inicie cuanto antes una investigación para determinar el origen de esos $15 000 millones de los que habla Benedetti.

“Por supuesto, el ex embajador Armando Benedetti tiene que salir a aclarar cuáles son esos recursos, esos $15 000 millones que salen en esa conversación, que tiene con la ex secretaria privada del Gobierno del presidente Petro”, dijo Abisambra en un principio.

Y posteriormente agregó: “son muy graves esos señalamientos y el país merece una explicación y que la Fiscalía haga lo pertinente”.

Este lunes, en entrevista con Vicky Dávila, directora de SEMANA, el ex embajador Benedetti ratificó que ayudó a conseguir 15 000 millones de pesos para la contienda, pero indicó que él nunca los recibió.

“No, no es que yo, Vicky, haya recogido plata. Yo nunca recogí plata”, dijo Benedetti, pero al ser interrogado de cómo consiguió ese dinero, afirmó: “no, pues buscaba gente que le donara”.