Concejal Daniel Briceño alerta por proyecto que permitiría que concejales puedan viajar con dinero de los ciudadanos

El cabildante reclama que se haría poco control de estos gastos, por lo que considera que sería un riesgo para los recursos.

Redacción Semana
16 de octubre de 2025, 2:33 p. m.
El concejal de Bogotá Daniel Briceño investigó el avance de las vías que se les entregaron a las Juntas de Acción Comunal.
| Foto: Daniel Felipe Briceño

Previo a la discusión del proyecto de reforma al reglamento interno del Concejo de Bogotá que comenzará este viernes, el concejal Daniel Briceño, del Centro Democrático, alertó que se quisiera meter un ‘mico’ para que los cabildantes puedan viajar dentro y fuera del país con dineros públicos.

Briceño detalló que en el artículo 111 se propone que los miembros de esa corporación puedan asistir a comisiones aprobadas por la plenaria o la mesa directiva sin control de topes, frecuencias o límites definidos.

“La redacción es ambigua y peligrosa. No hay límites de valor, ni justificación clara de los desplazamientos. Esto podría convertirse en un cheque en blanco para viajar con los impuestos de los bogotanos”, aseguró Briceño.

Además, a los concejales solo se les exigiría que cuando regresen de esos viajes entreguen un informe escrito en el que no habría auditoría o seguimiento al uso de estos recursos.

A esto se le suma que hace unos meses el Concejo aprobó la creación de 30 nuevos cargos y se aumentaron los recursos para las Unidades de Apoyo Normativo (UAN) a 52 salarios mínimos por concejal, por lo que considera que no se deberían crear nuevos beneficios.

