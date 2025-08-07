Suscribirse

Confidenciales

Congresista Mario Díaz-Balart se reunió con Tomás Uribe, en Estados Unidos

El hijo del expresidente de Colombia defendió a su padre tras la condena en su contra.

Redacción Confidenciales
7 de agosto de 2025, 4:41 p. m.
La imagen fue publicada por el congresista en sus redes sociales
La imagen fue publicada por el congresista en sus redes sociales | Foto: X/@MarioDB

Después de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se presentara a un juzgado del país para formalizar su condena a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, su hijo, se reunió con un reconocido congresista estadounidense.

Se trata de Mario Díaz-Balart, quien confirmó a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión con Tomás Uribe, uno de los hijos del exmandatario colombiano.

“Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia”, dijo el congresista republicano.

Tras la histórica condena a 12 años de prisión domiciliaria contra su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe reaccionó con diversas críticas y comentarios en redes sociales.

Como primera medida acusó al gobierno de instaurar un “narco‑régimen” y afirmó que la justicia se ha utilizado con fines políticos.

Contexto: Mario Díaz-Balart presenta proyecto para reducir ayudas de Estados Unidos a Colombia. Habla de los “fracasos del gobierno de Petro”

También criticó a quienes sugirieron que su familia faltó “gallardía” por no acompañar al expresidente durante la audiencia, considerándolo “una acusación muy grave” que podría poner en riesgo su seguridad.

Por otro lado, lanzó un mensaje directo al senador Iván Cepeda: lo retó a entregarse ante las autoridades de EE.UU. y revelar supuestas conexiones con las FARC, las rutas de narcotráfico y a los responsables políticos del narcotráfico.

Álvaro Uribe, Tomás Uribe
Álvaro Uribe, Tomás Uribe | Foto: SEMANA

Previamente, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart reaccionó enérgicamente a la condena de 12 años en prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

“Mientras las guerrillas asesinas y terroristas reciben amnistía, el expresidente que salvó a Colombia del colapso narco‑terrorista enfrenta 12 años de cárcel”

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Se rompió todo: Barcelona no aguantó más y tomó drástica decisión con Ter Stegen

2. Congresista Mario Díaz-Balart se reunió con Tomás Uribe, en Estados Unidos

3. En imágenes: así se ven las marchas de este jueves en apoyo a Álvaro Uribe en las principales ciudades del país

4. “Cientos, dice la senadora, no llegan a 50”. Alfredo Saade se pronunció sobre la marcha a favor de Álvaro Uribe

5. El nostálgico mensaje de la hija de María Claudia Tarazona por proceso de salud de Miguel Uribe Turbay

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosTomás Uribe

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.