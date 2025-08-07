Congresista Mario Díaz-Balart se reunió con Tomás Uribe, en Estados Unidos

Después de que el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, se presentara a un juzgado del país para formalizar su condena a doce años de arresto domiciliario por soborno de testigos en actuación penal y por fraude procesal, su hijo, se reunió con un reconocido congresista estadounidense.

Se trata de Mario Díaz-Balart, quien confirmó a través de sus redes sociales que mantuvo una reunión con Tomás Uribe, uno de los hijos del exmandatario colombiano.

“Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe. Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia”, dijo el congresista republicano.

Fue un placer reunirme con Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe.



Las persistentes violaciones al Estado de derecho en Colombia son indignantes y representan una seria amenaza para la relación entre Estados Unidos y Colombia. pic.twitter.com/EsZPQDvaPI — Mario Díaz-Balart (@MarioDB) August 7, 2025

Tras la histórica condena a 12 años de prisión domiciliaria contra su padre, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, Tomás Uribe reaccionó con diversas críticas y comentarios en redes sociales.

Como primera medida acusó al gobierno de instaurar un “narco‑régimen” y afirmó que la justicia se ha utilizado con fines políticos.

También criticó a quienes sugirieron que su familia faltó “gallardía” por no acompañar al expresidente durante la audiencia, considerándolo “una acusación muy grave” que podría poner en riesgo su seguridad.

Por otro lado, lanzó un mensaje directo al senador Iván Cepeda: lo retó a entregarse ante las autoridades de EE.UU. y revelar supuestas conexiones con las FARC, las rutas de narcotráfico y a los responsables políticos del narcotráfico.

Álvaro Uribe, Tomás Uribe | Foto: SEMANA

Previamente, el congresista republicano Mario Díaz‑Balart reaccionó enérgicamente a la condena de 12 años en prisión domiciliaria contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez.