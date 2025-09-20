Suscribirse

¿Contradicciones en Ecopetrol?

La petrolera podría expandirse a campos terrestres de gas.

20 de septiembre de 2025, 5:29 a. m.
Según la USO, si los niveles de producción de Ecopetrol caen, la empresa verá comprometida su viabilidad.
Pese a los planes del Gobierno de desincentivar las industrias extractivas y de llevar a Ecopetrol a fortalecerse en otros negocios, la compañía estaría estudiando comprar campos terrestres de gas de su homóloga brasileña Petrobras en el estado de Bahía.

Según Bloomberg, Petrobras y otras grandes petroleras se han concentrado en megacampos en aguas profundas, y desde Ecopetrol sienten que existen oportunidades para ampliar la producción en áreas terrestres. De llegar a darse el negocio, la petrolera colombiana asumiría el riesgo de exploración en los campos terrestres Polo Bahía Terra, donde los costos de operación, según Petrobras, son más altos que en los campos de aguas profundas de la llamada región presal.

Esta transacción contradiría la política del Gobierno Petro de no autorizar nuevas exploraciones petroleras y sería comparable con la prohibición interna de hacer fracking, pese a que sí se avala en la inversión de Ecopetrol en Estados Unidos ¿Contradicciones en Ecopetrol?

