¿Contradicciones en Ecopetrol?

Pese a los planes del Gobierno de desincentivar las industrias extractivas y de llevar a Ecopetrol a fortalecerse en otros negocios, la compañía estaría estudiando comprar campos terrestres de gas de su homóloga brasileña Petrobras en el estado de Bahía.

Según Bloomberg, Petrobras y otras grandes petroleras se han concentrado en megacampos en aguas profundas, y desde Ecopetrol sienten que existen oportunidades para ampliar la producción en áreas terrestres. De llegar a darse el negocio, la petrolera colombiana asumiría el riesgo de exploración en los campos terrestres Polo Bahía Terra, donde los costos de operación, según Petrobras, son más altos que en los campos de aguas profundas de la llamada región presal.