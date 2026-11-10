Contraloría suscribe alianza con Universidad de los Andes para plan estratégico de la entidad

La Contraloría General de la República y la Universidad de los Andes suscribieron un convenio para dar forma al plan estratégico 2027-2030 del ente de control fiscal.

El contralor Jorge Laverde destacó la alianza con la institución de educación superior: “Con el apoyo de la Vicecontraloría General desarrollaremos varios ejes temáticos que van a transformar el plan de acción de este cuatrienio”.

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La entidad detalló que Laverde ha apostado por la academia y las universidades como pilares fundamentales para la transformación del control fiscal en el país.

“El proyecto marca un cambio de paradigma en la gestión pública. La institución universitaria deja de ser un observador tradicional para asumir un rol propositivo, analítico y de liderazgo técnico”, dijo la Contraloría.

Ese plan estructurará las líneas de acción de los próximos años de la Contraloría para consolidar la transparencia, la gobernanza y la eficiencia en la vigilancia de los recursos públicos en Colombia.