Confidenciales Contratistas del Estado, sin salario por enredo en la facturación electrónica

Un verdadero enredo se generó en el sector público por cuenta de la implementación de la facturación electrónica. Si bien es cierto que la tecnología es para simplificar los procesos, en este caso al Ministerio de Hacienda no le salió bien el ejercicio y cientos de contratistas que deben presentar cuenta de cobro están desesperados porque en plena pandemia no les han pagado y no hay certeza de cuándo les llegará la transferencia.

El problema radica en que el proceso es bastante confuso y dispendioso. A tal punto de que a muchos contadores, expertos en temas tributarios, les han salido canas intentando descifrar el paso a paso del Ministerio de Hacienda para que se les pueda pagar a sus clientes.

Esta situación se está presentando en todas las entidades que hacen parte del presupuesto general de la Nación, incluso en la misma Presidencia de la República hay contratistas que no han recibido sus honorarios por la prestación de sus servicios profesionales.

Supervisores, contadores, contratistas y dependencias financieras no tienen claros los procesos y en el Ministerio de Hacienda responden que “se debe enviar un correo con la queja y se entrará a una fila de espera para dar una oportuna respuesta”.

Lo cierto es que hay múltiples quejas en voz baja porque los contratistas sienten temor de hacer públicas sus denuncias porque podrían quedarse sin trabajo. En medio de la pandemia que afecta a todos los colombianos, los contratistas están sin plata y muchos dicen que las deudas no dan espera. ¿Habrá pronta solución del Ministerio de Hacienda?