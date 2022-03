Confidenciales ¿Cuál es el perfil que busca Federico Gutiérrez para elegir su fórmula vicepresidencial?

Los candidatos que fueron elegidos en las consultas del 13 de marzo tendrán plazo hasta la próxima semana para inscribir sus fórmulas vicepresidenciales. Sergio Fajardo ya anunció que lo acompañará el exministro Luis Gilberto Murillo, pero no ha hecho la inscripción formal.

Según las normativas, desde el momento en que los candidatos que resultaron ganadores sean notificados de los resultados en las urnas habrá un período de cinco días hábiles para el trámite de rigor. Se estima que dicha notificación se hará el próximo lunes y en ese sentido hasta el 25 de marzo se podría hacer el trámite.

En medio de todo ese escenario, el aspirante Federico Gutiérrez fue consultado sobre su fórmula y dijo que aún no revelará el nombre porque está buscando un perfil que se ajuste a su candidatura.

“Estoy buscando opciones y estoy pensando. Quiero una persona que venga de región, que entienda que tenemos que descentralizar el Estado, que hay que llegar donde la gente lo necesite, que sea honesto y que no se quede en Bogotá encerrado. Así como no me verán a mi encerrado”.

Por eso, pidió que no crean en chismes porque él mismo hará el anuncio en el momento indicado y reiteró que aún no tiene ese nombre. Sin embargo, resaltó que hay muchas personas con ese perfil y que tendrá unos días para pensar.