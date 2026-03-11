Cuando Juan Daniel Oviedo decía en campaña que su fórmula podía ser Paloma Valencia

El país político está a la expectativa de la decisión que tomen este miércoles Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo en la reunión que tendrán a las 10 de la mañana. Se ha dicho que se espera que al medio día se conozca si definitivamente van juntos en el tarjetón para la primera vuelta de las elecciones presidenciales.

La unión, que parecía obvia, tras los resultados de la Gran Consulta en los que Paloma quedó de ganadora con 3.2 millones de votos y la sorpresa de Oviedo con 1.2 millones, está aún en conversaciones. El exdirector del Dane ha dicho que para que eso sea posible necesita tener unos acuerdos mínimos que riñen con algunas de las causas del uribismo, como por ejemplo, la defensa del proceso de paz firmado con las Farc. Sin embargo, se sabe que el ánimo para esa conversación está alto.

Reunión entre Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo para definir la vicepresidencia: los detalles de la cita de este miércoles

Mientras llega la hora de las definiciones las redes han desempolvado recuerdos. Uno de ellos lo publicó el exsuperintendente Pablo Felipe Robledo. Se trata de una entrevista en la que Oviedo, en un programa de RCN, habla de cada uno de los miembros de la Gran Consulta por Colombia y dice en qué posición los pondría en el gabinete.

Me gustaba más el @JDOviedoAr de antes pic.twitter.com/uMxKwBY8s7 — Pablo Felipe Robledo (@Pfrobledo) March 10, 2026

Cuando llega a hablar de Paloma Valencia dice: “A Paloma siempre la he considerado mi vicepresidenta”. La periodista le pregunta si tiene esa consideración aún sabiendo que ella es uribista, y Oviedo responde con humor y asegura que en política se ha dicho incluso que es gay para poder ser “un uribista tapado”.

Oviedo agrega que Paloma “es una excelente mujer”.