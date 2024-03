“Cuéntele a los colombianos por qué se quiere apropiar directamente de los 90 billones anuales de los recursos a la salud”: David Luna a Petro

Luna criticó las decisiones que ha tomado Petro sobre la salud y lo responsabilizó de querer obtener recursos. “Señor presidente, al contrario de su gobierno, yo no tengo investigación alguna, menos por un hecho de corrupción. He tenido 27 años de carrera pública limpia y transparente. No desvíe la conversación. Más bien, cuéntele a los colombianos por qué se quiere apropiar directamente de los 90 billones anuales de los recursos a la salud. ¿Acaso se quiere aferrar al poder? ¿Acaso los piensa poner al servicio de la política?”, cuestionó el senador de Cambio Radical.