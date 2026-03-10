Daniel Briceño renuncia a 1.800 millones de pesos: este es el gesto del representante tras su triunfo

El concejal Daniel Briceño comunicó que no recibirá la suma total que le corresponde por la reposición de gastos de campaña, puesto que la inversión que hizo en su camino a ser elegido es significativamente inferior a la que puede decibir.

Daniel Briceño arrasó con más de 250 mil votos en Bogotá y consolidó al Centro Democrático en la Cámara. “Nunca me imaginé”

Briceño realizó el anuncio por medio de su cuenta oficial de X, donde comunicó que obtuvo 262.104 votos a la Cámara de Representantes; teniendo en cuenta que el Estado colombiano entrega un monto de $ 8.433 por cada voto, la reposición que le correspondería es de un total de $ 2.210.323.032.

Sin embargo, el concejal electo del Centro Democrático informó que, en realidad, el costo total de su campaña estuvo en torno a los 410 millones de pesos y que ese será el dinero que se le pedirá al Estado, en vez del que podría solicitar, por lo que, según sus palabras, “le ahorramos a Colombia $ 1.800.323.032″.

Sobre mi reposición de votos:



Obtuve 262.104 votos a la Cámara de Representantes.



Se reconocen $8.433 por cada voto



La reposición sería de: $2.210.323.032



En realidad me gasté $410.000.00 aprox.



Le ahorramos a Colombia: $1.800.323.032



Solo se pedirá lo realmente gastado. — Daniel F. Briceño (@Danielbricen) March 11, 2026

Daniel Briceño tuvo la mayor votación que ha tenido un candidato a la Cámara de Representantes en la historia de Colombia. Además, también tuvo el mayor respaldo individual en toda la jornada electoral de 2026, superando incluso a los candidatos más votados al Senado.

Briceño obtuvo su fama mediante redes sociales, donde daba a conocer contratos millonarios publicados a través de la plataforma Secop, realizando una labor de veeduría ciudadana, contándoles a los diferentes usuarios lo que él mismo catalogaba como el “derroche estatal”.