Daniel Palacios alcanzó el millón de firmas que respaldan su candidatura a la presidencia

El anuncio se hizo desde la ciudad de Leticia, en el Amazonas.

Redacción Semana
31 de octubre de 2025, 11:34 a. m.
Daniel Palacios
Daniel Palacios | Foto: SAMANTHA CHAVÉZ

El exministro del Interior Daniel Palacios y precandidato presidencial informó este jueves que alcanzó el millón de firmas para respaldar su candidatura por el movimiento ciudadano Rescatemos a Colombia. El anuncio lo hizo desde Leticia, donde aseguró que su proyecto busca “rescatar al país del desgobierno, el miedo y la corrupción”.

“Me voy de Leticia con algo inolvidable y es que aquí recogimos la firma un millón. Son un millón de colombianos que han depositado su fe en que tengamos un proyecto que pueda rescatar a Colombia y acabar la división”, declaró Palacios, quien dio inicio a su campaña nacional con un llamado a la unidad de los sectores democráticos.

Acompañado por simpatizantes y líderes regionales, el precandidato insistió en que su movimiento pretende articular una “gran coalición nacional” que supere las diferencias partidistas y defienda las instituciones. “La tarea es clara: rescatar a Colombia del desgobierno, del miedo y de la corrupción”, enfatizó.

Palacios, quien fue ministro del Interior durante el gobierno de Iván Duque, se une a los aspirantes que consolidan el número de apoyos exigido por la Registraduría para avanzar hacia la inscripción formal de su candidatura para el periodo 2026–2030.

Su lanzamiento desde la Amazonia busca, según dijo, simbolizar un proyecto que recorra el país “de frontera a frontera” en busca de reconciliación y liderazgo democrático.

Daniel Palacios

