Daniel Palacios cuestionó que el Gobierno haya contribuido a asilo de Carlos Ramón González en Nicaragua: “protector de corruptos”

En las últimas horas fue negada la solicitud de extradición que hizo el Gobierno colombiano.

Redacción Semana
21 de agosto de 2025, 6:34 p. m.
El precandidato presidencial Daniel Palacios criticó que desde el Gobierno nacional de Gustavo Petro se haya permitido y contribuido al asilo de Carlos Ramón González en Nicaragua, quien es buscado por la justicia por el caso de la UNGRD.

“Carlos Ramón González se ganó un tiquete a la impunidad. El mismo que despachaba a menos de 10 pasos de la oficina de Gustavo Petro y que hoy está imputado y con orden de captura por corrupción. Lo ayudaron a volarse a Nicaragua, dictadora amiga de Gustavo Petro”, aseguró Palacios.

El exministro del Interior criticó que el Gobierno lo habría “ayudado a huir”, a pesar de que solicitó su extradición, sin embargo, esta fue negada, como lo reveló en exclusiva SEMANA. “Le ayudaron también a conseguir el asilo político”, criticó Palacios al Gobierno.

El precandidato presidencial pidió que no jueguen con la inteligencia de los colombianos desde el Gobierno nacional. “Lo ayudaron a tapar, cuando los pillaron lo ayudaron a huir y ahora le ayudan con asilo político con la dictadura amiga para que no cante. Gobierno de Gustavo Petro, protector de corruptos”, cuestionó.

