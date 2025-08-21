Confidenciales
Daniel Palacios cuestionó que el Gobierno haya contribuido a asilo de Carlos Ramón González en Nicaragua: “protector de corruptos”
En las últimas horas fue negada la solicitud de extradición que hizo el Gobierno colombiano.
El precandidato presidencial Daniel Palacios criticó que desde el Gobierno nacional de Gustavo Petro se haya permitido y contribuido al asilo de Carlos Ramón González en Nicaragua, quien es buscado por la justicia por el caso de la UNGRD.
“Carlos Ramón González se ganó un tiquete a la impunidad. El mismo que despachaba a menos de 10 pasos de la oficina de Gustavo Petro y que hoy está imputado y con orden de captura por corrupción. Lo ayudaron a volarse a Nicaragua, dictadora amiga de Gustavo Petro”, aseguró Palacios.
El precandidato presidencial Daniel Palacios cuestionó que el Gobierno haya contribuido a asilo de Carlos Ramón González: “protector de corruptos”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/dE51RldOug— Revista Semana (@RevistaSemana) August 21, 2025
El exministro del Interior criticó que el Gobierno lo habría “ayudado a huir”, a pesar de que solicitó su extradición, sin embargo, esta fue negada, como lo reveló en exclusiva SEMANA. “Le ayudaron también a conseguir el asilo político”, criticó Palacios al Gobierno.
El precandidato presidencial pidió que no jueguen con la inteligencia de los colombianos desde el Gobierno nacional. “Lo ayudaron a tapar, cuando los pillaron lo ayudaron a huir y ahora le ayudan con asilo político con la dictadura amiga para que no cante. Gobierno de Gustavo Petro, protector de corruptos”, cuestionó.