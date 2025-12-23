Confidenciales

Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

El exmandatario local reiteró su propuesta de que el mínimo suba por lo menos dos dígitos.

GoogleSiga los últimos detalles de la política en Discover, lo que solo acá puede saber

Redacción Semana
23 de diciembre de 2025, 9:14 p. m.
Daniel Quintero haciendo mercado en video que publicó
Daniel Quintero haciendo mercado en video que publicó Foto: Captura de video: @QuinteroCalle

Daniel Quintero sorprendió al publicar un video de un mercado que realizó teniendo como base un salario mínimo, en medio de la discusión que hay por la cifra en la que quedará el próximo años.

Me vine para un D1 a hacer mercado para mi esposa, mis dos hijas y yo, sin lujos, para ver si el salario mínimo alcanza”, señaló.

El exalcalde de Medellín mostró cómo, con ayuda de un carrito, iba escogiendo algunos productos que son necesarios para una familia: leche, galletas, chocolate, café, yogur, pan, huevos, entre otras cosas.

Quintero llevó alrededor de 19 productos de comida y, posteriormente, siguió con lo relacionado con la higiene. “Lo que nadie muestra: los productos de aseo”, dijo y escogió jabón, crema dental, papel higiénico, etc.

Confidenciales

Enrique Peñalosa sería avalado por el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, y entraría a la Gran Consulta por Colombia

Confidenciales

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Confidenciales

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

Confidenciales

Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

Confidenciales

La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: “Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso”.

Confidenciales

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

Confidenciales

“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

Política

Daniel Quintero se suma a la consulta del Pacto Amplio: “Tenemos un reto grande”

Política

Daniel Quintero pierde batalla jurídica y le ordenan rectificar acusaciones contra el presidente del Concejo de Medellín

Política

Miguel Polo Polo cuestionó si hay “apropiación cultural” en la candidatura de Daniel Quintero como indígena

“El valor total fue de 281 mil pesos, para un mes serían 1.200.000 pesos. El salario mínimo actual es de 1.623.000 pesos, lo que significa que no queda espacio para garantizar arriendo, servicios públicos, transporte y salud”, manifestó.

El exmandatario agregó: “Mi propuesta es muy sencilla: que el salario suba este año dos dígitos y, de la misma manera, en los próximo cuatro años, para que el salario no sea para sobrevivir, sino para vivir”.

Mas de Confidenciales

Enrique Peñalosa Exalcalde de Bogotá

Enrique Peñalosa sería avalado por el partido Oxígeno, de Ingrid Betancourt, y entraría a la Gran Consulta por Colombia

Miguel Rodríguez Orejuela, excapo del Cartel de Cali.

El excapo Miguel Rodríguez Orejuela vuelve a buscar su libertad en la justicia de Estados Unidos

Daniel Quintero haciendo mercado en video que publicó.

Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

.

Andrés Pastrana habla del error de Santos que “comienza a rectificar un Gustavo Petro intimidado”

Maduro habría solicitado el encuentro en las últimas horas

Expectativa por reunión de urgencia convocada en la ONU para hablar de Venezuela

Margarita Rosa de Francisco

La reflexión de Margarita Rosa de Francisco: “Mientras se sigan ganando ese salario vergonzoso”.

Juan Carlos Pinzón Bueno recibe el aval del Partido Oxígeno para su candidatura a la Presidencia de cara a las elecciones de 2026. Ingrid Betancourt.

Gran consulta: Ingrid Betancourt lanza sugestivo mensaje a Juan Carlos Pinzón, tras llegada de Paloma Valencia. “Oxígeno hace votos”

BRUCE MAC MASTER Presidente de la Andi

“Hablar claro al país”: la petición de Bruce Mac Master con la emergencia económica del gobierno Petro

La gran consulta por Colombia: Mauricio Cárdenas, David Luna, Juan Daniel Oviedo, Vicky Dávila, Aníbal Gaviria, Juan Manuel Galán y Paloma Valencia.

Juan Carlos Pinzón abrió la posibilidad de unirse a la Gran Consulta por Colombia: “La unidad es indispensable”

Iván Cepeda

Iván Cepeda asegura que hay una “nueva campaña sucia” en su contra

Noticias Destacadas