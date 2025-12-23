Daniel Quintero salió a mercar en medio de discusión del salario mínimo y terminó sorprendido por lo que pudo comprar: “Nadie muestra”

Daniel Quintero sorprendió al publicar un video de un mercado que realizó teniendo como base un salario mínimo, en medio de la discusión que hay por la cifra en la que quedará el próximo años.

“Me vine para un D1 a hacer mercado para mi esposa, mis dos hijas y yo, sin lujos, para ver si el salario mínimo alcanza”, señaló.

El exalcalde de Medellín mostró cómo, con ayuda de un carrito, iba escogiendo algunos productos que son necesarios para una familia: leche, galletas, chocolate, café, yogur, pan, huevos, entre otras cosas.

Quintero llevó alrededor de 19 productos de comida y, posteriormente, siguió con lo relacionado con la higiene. “Lo que nadie muestra: los productos de aseo”, dijo y escogió jabón, crema dental, papel higiénico, etc.

“El valor total fue de 281 mil pesos, para un mes serían 1.200.000 pesos. El salario mínimo actual es de 1.623.000 pesos, lo que significa que no queda espacio para garantizar arriendo, servicios públicos, transporte y salud”, manifestó.

El exmandatario agregó: “Mi propuesta es muy sencilla: que el salario suba este año dos dígitos y, de la misma manera, en los próximo cuatro años, para que el salario no sea para sobrevivir, sino para vivir”.