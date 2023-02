Confidenciales Daniel Quintero se unió a manifestaciones en Medellín para apoyar las reformas del presidente Petro

Daniel Quintero, que el pasado 12 de febrero vio cómo el expresidente Álvaro Uribe se manifestó en las calles contra su Alcaldía, salió este lunes para apoyar al presidente Gustavo Petro y las reformas que su Gobierno expondrá en el Congreso de la República, entre ellas, la polémica reforma a la salud.

El alcalde de Medellín subió en sus redes sociales una fotografía en la que se ve sonriente en las manifestaciones que el presidente de Colombia convocó a nivel nacional. Asimismo, escribió: “Marchamos por Colombia y por el cambio”.

Marchamos por Colombia y por el cambio. #14FPorElCambio pic.twitter.com/ezkaE2zuxw — Daniel Quintero Calle (@QuinteroCalle) February 14, 2023

Además de la reforma a la salud, socializada por el mandatario de Colombia desde el balcón de la Casa de Nariño con los ciudadanos que asistieron a la Plaza de Armas, otras iniciativas que despiertan incertidumbre en un sector de la política colombiana son la reforma pensional y al sistema penitenciario.

En cuanto a Daniel Quintero, la jornada de protesta en su contra apenas dos días atrás, en la que participó el expresidente Uribe, obedece a los presuntos actos de corrupción durante su administración de la capital antioqueña.

Uribe caminó con los demás asistentes sosteniendo un letrero que dice: “¡Nunca más ladrones en la Alcaldía!”, y argumentó: “Nosotros no robamos, nosotros queremos a la ciudad. Nosotros no matamos, nosotros protegemos la ciudad. Nosotros sabemos ahorrar, no queremos que se despilfarren los recursos”.