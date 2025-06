David Luna lanza un vainazo al Gobierno Petro. “Desde el comienzo lo sabían”

Como muchos anticipaban, el registrador nacional, Hernán Penagos, aseguró que se abstendrá de convocar la consulta popular hasta que las altas cortes no se pronuncien sobre los recursos que están en trámite contra el llamado ‘decretazo’.

“Estamos ante un conflicto jurídico de talla mayor, una discusión de dos poderes y la pregunta es si se cumplieron o no los requisitos que reza la Constitución” , afirmó el registrador Penagos en una rueda de prensa.

El registrador no es un “operador logístico”, como señala el ministro Armando Benedetti. “Absolutamente equivocado”

Contexto: El registrador no es un “operador logístico”, como señala el ministro Armando Benedetti. “Absolutamente equivocado”

David Luna compartió una opinión respecto a esa decisión. “Desde el inicio, Petro y Montealegre sabían que el ‘decretazo’ era inconstitucional y que la Registraduría no podría llevar a cabo la convocatoria. Pero eso no importó. Quiso poner una zancadilla institucional para generar desequilibrio y caos. Ojo, que después de esto viene la excusa de que “la Constitución del 91 no oye al pueblo” y luego, la solución propuesta por Petro será una constituyente para perpetuar su proyecto político”.