Confidenciales De qué trata el premio internacional al que está nominada Claudia López

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, agradeció en sus redes sociales muy emocionada la nominación al Premio World Mayor Prize a mejor alcalde en 2021 por su gestión frente al coronavirus. El galardón es promovido por una fundación llamada City Mayors Foundation con base en Londres.

“Agradecida con la Fundación City Mayors. Un reconocimiento sobre todo para Bogotá, que nos motiva a seguir trabajando fuerte por el premio mayor: salir adelante ante los grandes desafíos que esta pandemia nos ha impuesto”, dijo la alcaldesa de Bogotá.

La fundación City Mayors nació en 2003, hace 18 años. No hay mucha información pública sobre su financiación. Solo dice que no recibe patrocinio, pauta, suscripciones, ni donaciones. Mientras tanto, Wikipedia trae una alerta que advierte que la página de la organización no cumple con los estándares confiables del buscador, por no tener fuentes secundarias independientes.

El premio al que está nominada Claudia López se entrega cada dos años y en esta versión tiene nominados a 81 alcaldes de 38 países. El criterio de la selección se basa en alcaldes que hayan demostrado capacidad de gestión y “que en todo momento han actuado con compasión hacia los más afectados por la covid-19”.

En 2018, el premio lo obtuvo la alcaldesa Valeria Mancinelli de Ancona, una ciudad italiana de 100 mil habitantes. La funcionaria perteneció al partido comunista en ese país. En 2016 el galardón fue para Bart Somers, alcalde de una ciudad belga con una población de 80 mil habitantes. Entre otros ganadores han estado el exalcalde mexicano Marcelo Ebrard, actual canciller del presidente Manuel López Obrador. López Obrador quedó de segundo en el premio en 2004, cuando era alcalde de Ciudad de México, perdiendo con el socialista Edy Rama, en ese entonces alcalde de Tirana en Albania.

En redes sociales, prácticamente el premio World Mayor Prize no existe. Su cuenta de Facebook tiene 2.121 seguidores, en Instagram llegan solo a 18, en Twitter lo siguen 1.699 perfiles.

Solo para hacer una comparación, el Premio Nobel tiene millones de seguidores en redes en el mundo.

Definitivamente en Colombia la gente se descresta cuando le hablan de cualquier premio internacional. Suerte a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.