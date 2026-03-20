En el municipio de Baranoa, en el Atlántico, no caben de la felicidad tras conocer la noticia de la declaratoria de la Loa de los Santos Reyes Magos como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, luego de ser aprobado el proyecto en su cuarto y último debate en el Congreso de la República, con participación de senadores y representantes a la cámara.

Loa de los Santos Reyes de Baranoa. Foto: Suministrado a SEMANA.

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“Hoy Baranoa hace historia. La Loa de los Santos Reyes Magos ha sido aprobada como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación, un reconocimiento a una tradición que por generaciones ha fortalecido nuestra identidad y mantenido viva nuestra memoria cultural”, expresó Edinson Palma, alcalde de Baranoa.

Una vez el proyecto pase a sanción del Presidente de la República, la ley garantizará el respaldo presupuestal y la permanencia en el tiempo de la Loa de los Santos Reyes Magos.