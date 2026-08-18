Defensa del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, busca que investigación contra Gustavo Petro pase a la Fiscalía

Tras la salida del expresidente Gustavo Petro de la Presidencia, desde la defensa jurídica del alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, pretenden que una denuncia interpuesta contra el exmandatario pueda pasar a la justicia ordinaria debido a que ya no sería aforado.

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SEMANA conoció que el abogado Mauricio Pava Lugo, quien representa a Char en esta denuncia, solicitó a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara que remita esta investigación a la Fiscalía General de la Nación.

Se trata de una denuncia por injuria y calumnia que fue interpuesta contra Petro tras un mensaje publicado por el exmandatario en su cuenta de X en el que habló del alcalde de Barranquilla y de la familia Char, relacionándolos con un supuesto “banco paralelo” en el que supuestamente se cometerían delitos como lavado de activos o bandas criminales.

El argumento de la defensa para buscar el cambio de tribunal sería que, una vez terminado el periodo presidencial de Petro, la Comisión de Acusación ya no tendría competencia para investigarlo por estos hechos.

En ese sentido, buscan que la investigación quede en manos de la Dirección Seccional de Fiscalías del Atlántico, en Barranquilla, si llega a ser aprobada esa movida.