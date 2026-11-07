Caso Deicy Jiménez y Petro: las pruebas de los ‘sexocontratos’

Esta semana empezó a cerrarse un círculo de indicios y material probatorio en el caso por las denuncias de Deicy Jiménez, quien asegura que Gustavo Petro obtuvo favores sexuales de mujeres a cambio de contratos en el Estado.

Angie Rodríguez habló en SEMANA de veracidad del chat donde Gustavo Petro le pidió mantener el contrato de Deicy Jiménez: “Obvio”

La Corte Suprema de Justicia tiene el testimonio de la joven y el contenido de su teléfono celular, incluido el video en el que aparecen los dos, los chats que intercambiaron durante años (a través de los perfiles falsos que usaba Petro, según ella), las fotografías de las supuestas pertenencias del exmandatario y los documentos de contratación. Está probado que Petro sí le ordenó a Angie Rodríguez mantener el contrato de Jiménez en el Ministerio del Interior.