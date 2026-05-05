“Dejaron libres a los principales bandidos para elecciones, justo cuando compite el papá de la paz total”: Paloma Valencia

La candidata Paloma Valencia recordó las decisiones que el gobierno de Gustavo Petro ha tomado en relación con la paz total y le envió un dardo a Iván Cepeda.

“Durante el Gobierno Petro se han suspendido las órdenes de captura de 205 voceros/representantes de grupos armados. Actualmente hay suspendidas 81 órdenes de captura:

— Alias “Calarcá”

— ⁠35 miembros del Estado Mayor Central

— ⁠11 miembros de la Segunda Marquetalia

— ⁠9 miembros de Comuneros del Sur (ELN)

— ⁠6 miembros de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada

— ⁠3 miembros de las Autodefensas Gaitanistas

— ⁠10 miembros de la Coordinadora Nacional del Ejército Bolivariano (antes Segunda Marquetalia)

— ⁠7 miembros de las estructuras de alto impacto del Valle de Aburrá“.

La candidata asegura que “dejaron libres a los principales bandidos para elecciones, justo cuando compite el papá de la paz total. Por eso el país está nadando en coca, secuestros y extorsión. El Gobierno no combate a los criminales y les garantiza la libertad con la fracasada Paz Total. Le garantizaremos la seguridad a los colombianos desde el 7 de agosto”.

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En otro trino, Valencia asegura: “Hay que quitarse la mano de los ojos que no deja ver que la mitad de los colombianos viven con menos de un mínimo. A Cepeda le digo que ese modelo de Maduro que le gusta tanto es un fracaso, pero aquí estamos los que defendemos la libertad y la capacidad de los ciudadanos para crear riqueza”.