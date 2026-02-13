Demandan resolución que ordenaría vinculación de exFarc a la Unidad Nacional de Protección

El Consejo de Estado tiene en sus manos una demanda que pretende tumbar la resolución del Gobierno Petro que modifica la planta de personal de la Unidad Nacional de Protección (UNP), y que supuestamente vincularía a exintegrantes de las Farc como escoltas.

El candidato a la Cámara por Bogotá, Josías Fiesco, radicó la acción al considerar que el Ejecutivo quiere entregar cargos a personas cercanas del proyecto político en medio de la contienda electoral.

“4.200 escoltas de la Unidad Nacional de Protección serán reemplazados por exguerrilleros de las FARC. Es la misma fórmula que ha utilizado la izquierda donde llega para eliminar a la oposición política. La gran diferencia, quienes sí tienen la formación militar para defender el país y quienes han tenido una carrera delictiva acabando con la vida de muchos colombianos”, dijo.

La demanda también pide que se apliquen unas medidas cautelares para suspender los efectos inmediatos de dicha resolución en la Unidad Nacional de Protección.

“He venido a demandar y solicitar las medidas cautelares de las resoluciones 019 y 020 del 15 de enero de 2026. Vamos a defender nuestro país con quienes le han prestado el servicio a Colombia, nuestras Fuerzas Militares y sus retirados, y no con quienes en una cadena delictiva han acabado con muchas vidas de ciudadanos”, finalizó.

El Consejo de Estado tendrá la última palabra y deberá pronunciarse sobre si acepta o no esta demanda.